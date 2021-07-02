Denizli’de 52 otizm özel eğitim sınıfına materyal dağıtıldı

GEKA’nın SOGEP kapsamında desteklenen, “Otizmli Çocuklara Umut Olalım” projesinde 52 otizm özel eğitim sınıfına materyal dağıtımını eş zamanlı gerçekleştirildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla Güney Ege Kalkınma Ajansının Bölgede yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen “Otizmli Çocuklara Umut Olalım” projesi kapsamında özel eğitim sınıfı bulunan okullara materyal dağıtımı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici materyal dağıtım programındaki yaptığı açıklamada, “İlimizde bulunan 52 otizm özel eğitim sınıfına materyal dağıtımını eş zamanlı yapıyoruz. 52 sınıfa dağıtımı gerçekleştirilen 38 adet materyal ile öğrencilerin dil gelişim, bilişsel, duyusal ve psiko-motor alanlarında gelişiminin sağlanması amaçladık” dedi.

“Şimdiye kadarki en büyük bütçeye sahip çalışma”

Toplam 1 milyon TL bütçe ayrıldığını belirten Müdür Ekici, “Otizmli Çocuklara Umut Olalım” Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle 154 otizm özel eğitim sınıfı öğretmeninin mesleki uzmanlığı artarken, otizmli öğrencilere verilecek mesleki eğitimlerle otizmli bireylerin topluma kazandırılmasında katkı sağlanacak. Toplam 1 milyon TL bütçesiyle alanında şimdiye kadarki en büyük bütçeye sahip çalışma olan “Otizmli Çocuklara Umut Olalım” projesi, Denizli’de örgün eğitim kapsamında bulunan 350 otizmli öğrenciye, örgün eğitim dışında bulunan 18-25 yaş aralığındaki 60 hafif düzey otizmli bireye ve ailelerine umut olacak” ifadelerini kullandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

GEKA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla, Güney Ege Bölgesi’nde yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek amacını taşıyor. Aynı zamanda, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ile sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak ta programın diğer amaçları arasında yer alıyor.