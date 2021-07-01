Denizli’de 5 öğrenci LGS’de birinci oldu

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Denizli’de toplam 5 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı.

LGS kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanmasının ardından gözler tam puan alan öğrencilere çevrildi. Türkiye genelinde 97 öğrenci tam puan alarak birinciliği paylaştı. Denizli’de toplam 5 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı ve tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Ticaret Odası Ahi Sinan İlkokulu ve Osman Aydınlı İlkokulu’nda öğretmenlerle bir araya geldiği programlarda LGS sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Müdür Ekici, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada; “İlimiz okullarımızdan 5 öğrencimizin tam puan alarak LGS birincisi oldu. Ülke genelinde birinci olan 97 öğrenciden biri olma başarısı gösteren öğrencilerimizi kutluyorum. Biz bu başarıya bakarken sadece 8, sınıf odaklı bakmıyoruz. Başarıya öğrencilerimizin eğitim hayatlarına başladıkları günden itibaren gelen bir süreç olarak bakıyoruz. Bu süreçte anaokulundan başlayıp da, ilkokulu ve devamında ortaokulda öğrencilerimizin üzerinde emeği olan tüm öğretmenlerimizi özverisi ve başarısı olarak görüyoruz. Siz değerli öğretmenlerimizin huzurunda ilimizdeki yaklaşık 15 bin öğretmenimizi tebrik ediyor saygı ile selamlıyorum. Şuna inanıyorum ki biz bir olursak ve birbirimize destek olursak, hep birlikte eşgüdüm içerisinde kolektif çalışma ile başarıya ulaşabiliriz. Bugün ki geldiğimiz noktada da bunu çok iyi gördük” dedi.

“Öğretmenler özveriyle öğrencilere ulaştı”

Salgında eğitimde iyi bir başarı elde ettiklerini belirten Müdür Ekici, “Denizli olarak; içinde bulunduğumuz salgın sürecinde geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmeleri için çok çalıştık. Öğretmenlerimiz kesintisiz her gün uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin olduğu dönemlerde özveri içerisinde her bir öğrencisine ulaştı. Bugünde bu verilen emeklerin başarısını konuşuyor olmak bizleri gururlandırıyor. Başarıda emeği olan herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.