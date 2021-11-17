Denizli’de 5 ay sonra zam gelen ekmek 2,5 lira oldu

Denizli’de 5 ay sonra ekmek yeniden zamlandı. Zamlı fiyatlar 18 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

Temmuz ayında 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa yükselmişti. Aradan geçen 5 ay sonra ekmeğin gramajı 230 grama, fiyatı da 2 lira 50 kuruşa yükselmiş oldu.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yaklaşık 5 aydır un ve diğer ürünlerde yaşanan fiyat artışlarını tüketiciye yansıtmamak için fırıncı esnafının büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi. Karadaban; “Fırıncı esnafımızın artık gelen zamları kaldıracak gücü ve sermayesi kalmadı. Özellikle un’da yaşanan fiyat artışı çok anormal seviyelere ulaştı. Temmuz ayında bir çuval un’u 90 liraya alan esnafımız bugün aynı unun çuvalını 280 liraya alıyor. İstemeyerek te olsa, vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğe bu zamları yansıtmak zorunda kaldık” dedi.

Denizli’de 230 gram ekmek Perşembe gününden itibaren 2.5 liradan satılmaya başlanacak.