Denizli’de 484 farklı adreste denetim yapıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 484 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar operasyonlarında 7 kişiye idari para cezası, fuhuş olaylarında ise 5 kişiye ‘Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama’ suçundan adli işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 31 Ocak ile 6 Şubat 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 484 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 906 kişinin GBT’si ve HES kodu kontrol edildi. Kumar operasyonlarında bir adreste kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL idari yaptırım uygulanırken, 2 kişiye ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. 2 Farklı adreste meydana gelen fuhuş olaylarında, 5 kişiye “Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan adli işlem yapıldı.

2 apart yetkilisine 40 bin 177 TL idari para cezası

Ayrıca, Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında, geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 5 ayrı adreste bulunan toplam 75 apart dairesi kontrol edilerek, 2 apart yetkilisine 40 bin 177 TL idari para cezası uygulandı.