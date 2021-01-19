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Denizli’de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD’ın verilerine göre Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DENİZLİ 19.01.2021, 04:02
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AFAD’ın verilerine göre Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Denizli’de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41’de meydana geldi. AFAD verilerine göre 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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