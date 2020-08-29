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Denizli’de 4 mahallede su kesintisi olacak
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (DESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, İÇME SUYU İLETİM HATLARI ÜZERİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMALAR NEDENİYLE 31 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ, 4 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAPILACAĞI DUYURULDU.
DENİZLİ 29.08.2020, 11:18
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 31 Ağustos Pazartesi günü, 4 mahallede su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
DESKİ Genel Müdürlüğü, yayımladığı açıklamayla, 31 Ağustos Pazartesi günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Bereketler, 1200 Evler, Barutçular ve Adalet Mahallesi’nde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Açıklamada, mahalle sakinleri, kesintilerden dolayı mağduriyet yaşamamaları için önlem almaları konusunda uyarılırken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda kesintinin sona ereceği belirtildi.
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