Denizli’de 4 bin 892 çiftçiye 1,5 ton sertifikalı tohum desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kent genelindeki 4 bin 892 çiftçiyi kapsayan 1.525 tonluk sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumları dağıtılmaya başlandı.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle çiftçilere yönelik hayata geçirdiği sertifikalı tohum desteği projesi başladı. Denizli genelindeki 4 bin 892 çiftçiye buğday, arpa ve yem bitkisi tritikale olmak üzere verilecek 1.525 ton sertifikalı tohum desteğinin dağıtım töreni yapıldı. Canlı Hayvan Pazarı’nda düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, davetliler, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, 1.525 ton sertifikalı tohumun dağıtımının yapılacağını açıklayarak, bunun kolay bir rakam olmadığına dikkati çekti. Denizli’nin tarımda güçlü ve lider bir şehir olduğunu ifade eden Çınar, “Allah razı olsun kendilerinden, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize verdiği desteklerle tarımı daha iyi yönetiyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılıkta üreticilere verdiği desteklerden övgüyle bahseden Çınar, Başkan Zolan’ın her projede tüm imkanları ile çiftçi ve üreticinin yanında olduğunu belirterek teşekkür etti.

“Üretmek zor, zahmetli ama çok kıymetli ve değerli bir iştir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, üretmenin çok kutsal bir iş olduğunu belirterek, “Gıdasız bir ülke, gıdasız bir dünya mümkün değil. Onun için tarım çok çok kıymetli. Üreten insanlara destek olmak gerektir. Ben köyde dünyaya geldim. Üretmenin, tarlada çalışmanın ne demek olduğunu bilen bir insanım. Kolay bir iş değil. Üretmek zor, zahmetli ama çok kıymetli ve değerli bir iştir. Denizli’nin büyükşehir olmasıyla birlikte Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurduk. Daha sonra tarım-hayvancılık destekleri verebildik. Büyükşehir olmamız bu desteklemelerde çok büyük imkan sağladı. Büyükşehir olmamış olsaydık sadece Denizli’nin merkezine hizmet eder olacaktık. Kırsal kalkınmayı destekleme imkanımız olmayacaktı” dedi.

“Sertifikalı tohum ile çok daha kaliteli ürünler ortaya çıkacak”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tohumdan mera ıslah çalışmalarına, tarımsal sulamadan makina ekipman desteğine kadar tarım ve hayvancılık konusunda verdiği onlarca desteği anlatan Başkan Zolan, son dönemde dünyada yaşanan tahıl krizinden bahsetti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal üretimi artırmak için çok büyük destekleri olduğuna değinen Başkan Zolan, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu üretime katkı sağlamak istedik ve bugün 4 bin 892 çiftçimize sertifikalı tohum desteği vereceğiz. Sertifikalı tohum ile çok daha kaliteli ürünler ortaya çıkacak. Bu başlı başına çiftçinin daha çok kazanması demektir. Bizim derdimiz herkes yaşadığı yerde mutlu olsun, daha çok kazansın ve huzurlu bir şekilde yaşasın. İnşallah 4 bin 892 çiftçimize 1.525.000 kg hububat desteği vereceğiz. Bu tohumlar tek kullanımlık değil, seneye tekrar kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.

“Sertifikalı tohum ise 17 ilçede bulunan çiftçilere dağıtılmak üzere yola çıktı”

Denizlili üreticilerin desteklenmesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çok büyük gayretleri olduğunu, sertifikalı tohum destekleme projesinde de beraber yürüdüklerini belirten Başkan Zolan, emekleri için teşekkür etti. Üreticilere dönüm başına 20 kg tohum desteği vereceklerini, bunun için herkesi kapsayan kriterler ortaya koyduklarını anlatan Başkan Zolan, “Tohumlarımız artık toprakla buluşacak. İnşallah bereketli ve hayırlı olacak. 19 ilçemizdeki çiftçilerimize tohumlarımızı ulaştıracağız” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Pamukkale ve Merkezefendili çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştirdi. 30 tır dolusu sertifikalı tohum ise 17 ilçede bulunan çiftçilere dağıtılmak üzere yola çıktı.