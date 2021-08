Denizli’de 4 apart yetkilisine 39 bin 328 TL para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 543 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda 4 kişiye 6 bin 909 TL, 4 ayrı apart yetkilisine 39 bin 328 TL para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 02 ile 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 543 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişiye ise toplamada 6 bin 909 TL idari para cezası uygulandı. Konaklama yerlerinde yapılan kontrol neticesinde 14 ayrı adreste bulunan toplam 185 apart dairesi kontrol edildi. 4 ayrı apart yetkilisine toplamda 39 bin 328 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 722 kişinin GBT’si ve HES kodu kontrol edildi.