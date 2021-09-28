Denizli’de 390 siteye erişim engeli getirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yasadışı bahis, müstehcen ve oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen 390 siteye erişim engeli sağladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Eylül ayında yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılım barındıran oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan site ve sosyal medta hesaplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 200 adet yasadışı bahis sitesi, 180 adet müstehcen içerikli site ve 10 adet oltalama yöntemiyle kişisel verilere erişilmesini sağlayan zararlı yazılım bulunduğu siteyi tespit etti. “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” kanunu kapsamında 390 adet siteye erişim engeli getirildi.