Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı

Denizli’de, bir okul korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Okul müdürünün testi pozitif çıkması neticesinde 32 öğretmen karantina altına alındı.

Olay, Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Müdürü geçtiğimiz günlerde öğretmenler ile bir toplantı düzenledi. Toplantıya yaklaşık 32 öğretmenin katıldığı belirtildi. Okul müdürünün rahatsızlanması üzerine test yaptırması neticesinde sonucu pozitif olarak çıktı. Toplantıda bulunan 32 öğretmenin evinde karantina altına alındığı öğrenildi. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri okulda filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Okulun ise karantina süresince kapatıldığı öğrenildi.