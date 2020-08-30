Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı kutlandı
DENİZLİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 98’İNCİ YILDÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.
Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Program Valilik önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Valilik önünde yapılan ve korona virüs salgını tedbirlerinin alındığı törene Vali Ali Fuat Atik, 11’inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri ve beraberindeki protokol katıldı. Valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası tören sona erdi.
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