Denizli’de 3 mahallede su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Başkarcı, 1200 Evler ve Hallaçlar mahallelerinin bir kısmında su kesintisine gideceğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 06 Ekim 2022 Perşembe günü Başkarcı, 1200 Evler ve Hallaçlar mahallelerinin bir kısmında 09.00 ila 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almalarının gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.