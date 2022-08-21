Denizli’de 3 günde 6 farklı konser düzenlenecek

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez gerçekleştirilecek ve üç gün boyunca sürecek olan ’Merkezefendi Gençlik Festivali’ başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi’yi kültür, sanat ve festivallerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm sanatsever vatandaşlarımızı eğlenceye doyacakları festivalimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesince geleneksel hale getirilen, Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında yapılacak olan ve üç gün sürecek Gençlik Festivalinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak. 27 Ağustos Cumartesi günü Yeni Türkü ve Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, 28 Ağustos Pazar günü Tanju Güneş ve Bir Kişi Arkeolog, 29 Ağustos Pazartesi günü ise Can Gox ve Homeless sahne alacak. Konserler üç günde de saat 20.30’da başlayacak. Festival alanına giriş saati ise 13.00 olarak belirlendi. Merkezefendi Gençlik Festivalinde değerli sanatçılar şarkılarını seslendirerek Merkezefendili ve Denizlililere festival coşkusunu yaşatacak.

"Merkezefendi festivallerin merkezi olacak"

Genç, yaşlı demeden 7’den 70’e herkesin bu festivalde buluşacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi’yi kültür, sanat ve festivallerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirmiş olacağımız festivallerimizle sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz. İlçemizde üç gün boyunca sürecek olan festivalimizde her gün iki ayrı konser olacak şekilde toplamda altı konser verilecek. Değerli sanatçılarımız ve müzik grupları halkımıza festival coşkusunu yaşatacak. Tüm sanatsever vatandaşlarımızı Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında yapacak olduğumuz Gençlik Festivalimize bekliyorum" ifadelerini kullandı.