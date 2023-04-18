Denizli’de 3 bin kişi Kadir Gecesini birlikte idrak etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Hacı Ahmet Pakel Camisinde düzenlenen iftar programına katılan 3 bin kişi, Kadir Gecesi coşkusunu da birlikte yaşadı.

Denizli’deki camiler, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’nde tamamen doldu taştı. Kadir Gecesi coşkusunun hep birlikte yaşandığı noktalardan birisi de Hacı Ahmet Pakel Camisi oldu. Hacı Ahmet Pakel Vakfı tarafından 2013 yılından itibaren her Ramazan 30 gün boyunca iftar verilen camide kurulan gönül sofrası, dün gece de kadın, erkek ve çocuk yaklaşık 3 bin kişiye birlikte oruç açma imkanı sağladı.

İftar yemeği sonrası akşam namazı kılınıp çaylarını içip teravih saatini bekleyen vatandaşlar, okunan Mevlidi Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilaveti dinledi. Kadir Gecesi nedeniyle tıklım tıklım dolan cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerle dışarıda saf tuttu. Kadınlara ayrılan bölüm de tamamen doldu. Gecede ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde vefat edenler de unutulmadı. Okunan Kur’an-ı Kerim onların ruhuna da hediye edildi.

Program sonunda camiden çıkan vatandaşlar Kadir Gecesi’ni ihya ettikleri için mutlu ve huzurlu olduklarını, ülkenin birliği, beraberliği, deprem ve sel gibi büyük afetlerin bir daha yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.