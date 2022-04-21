Denizli’de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor

Denizli’de masal öğretmenlerinin katıldığı 30 öğretmen ve 2 öğrencinin aktif masal anlatımları ile farklı atölye çalışmalarında 3 bin 500 öğrenci Anadolu Masalları ile buluşuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Denizli’de Masal Şenliği gerçekleştiriliyor. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde geçekleştirilen Masal Şenliğinde, Denizli Masal Öğretmenlerinin katıldığı 30 öğretmen ve iki öğrencinin aktif masal anlatımları ve farklı atölye çalışmalarında 3500 öğrenci Anadolu Masalları ile buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Masal Şenliğinin ilk gününde Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici masal anlatıcı öğretmen ve öğrencileri yalnız bırakmadı.

“Anadolu Masallarını 3 bin 500 öğrencimize anlatacaklar”

Oluşturulan masal atölyelerinde masal anlatıcı öğretmenler ve dinleyici öğrencilerle bir araya gelen Müdür Ekici, “Cumartesi günü coşku ile kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Dünyada ki ilk ve tek çocuk bayramımızı Ulu Önder Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etti. Ülkemizin gelişmesi, bağımsızlığımızın daim olması ve modern eğitim kurumlarımızın kurulması Ata’mızın sayesindedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bir hafta şeklinde planladığımız etkinliklerle kutluyoruz. Bu etkinliklerimizin içerisinde spor karşılaşmaları, kültürel çalışmalar, sosyal ve teknolojik çalışmalar var. Artık çağın gerekliliği ne ise bayram kutlamalarımızı onunla birleştirdik. Böylelikle çok daha güzel ve coşku içerisinde bir bayram kutluyoruz. Bugün günlerden masal. Masallar bizim dünyamızın tüm renklerini çerçevelemektedir. 3 gün süre ile masal etkinliği yapıyoruz. İlimiz genelinde öğrencilerimiz öğretmenleri ile buluşarak, masalları öğretmenlerinden özgün bir şekilde dinleyerek farklı dünyalara gidecekler. Masal Anlatıcısı Öğretmenlerimiz Anadolu Masallarını 3 bin 500 öğrencimize anlatacaklar” dedi.