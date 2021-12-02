Denizli’de 3 Aralık’ta engelliler unutulmayacak

Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü adına engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve engellilere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması adına birçok etkinlik düzenleneceği açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında birçok etkinliğe imza atılacağı açıklandı. Engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve engellilere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması adına düzenlenen etkinlikler 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 16.00’da Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacağı belirtildi. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunacağı törende engelliler adına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından basın açıklaması yapılacağı ifade edildi. Saat 16.30’da ise farkındalık oluşturmak için "Engelsiz bir dünya" sloganı ile güvercin uçurtma etkinliği düzenleneceği, daha sonra katılımcılar Denizli Valiliği önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar sürecek kortej gerçekleştireceği duyuruldu.

Performanslarını sergileyecekler

Kortejin ardından saat 17.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda özel okul öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları performanslarını sergileyecek. 17.30’da ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin özel gereksinimli bireylere hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında görev almış üye ve gönüllülere şükran belgesi takdimi yapılacak. Öte yandan saat 14.00-15.00 arasında da Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampüte Futbol müsabakası yapılacağı ifade edildi.