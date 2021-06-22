Denizli’de 26 halk kütüphanesinde 384 bin 345 kitap mevcut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılında Denizli’deki 26 halk kütüphanesinde toplam 384 bin 345 kitap bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre; “Denizli’de bulunan 26 Halk Kütüphanesinde 384 bin 345 kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar türlerine göre incelendiğinde ilk üç sırayı yüzde 47,5 ile 182 bin 541 kitabın edebiyat ve retorik, yüzde 19,1 ile 73 bin 421 kitap sosyal bilimler ve yüzde 10,7 ile 41 bin 256 kitap coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitaplar oluşturmuştur” dedi.

Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 63 bin 484 oldu

2020 yılında halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 63 bin 484, yararlanan kişi sayısı ise 184 bin 519 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı 100 bin 762 oldu.

Denizli’de 442 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var

Denizli’de bulunan 442 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 260’ı resmi okullarda, 102’si özel okullarda ve 80’i özel kurslardaki kütüphanelerden oluşuyor. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde 379 bin 484 kitap bulunuyor.