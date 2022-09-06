Denizli’de 26 bin öğrenci uyum eğitimine başladı

2023 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi Programı çerçevesince bir hafta önce okula başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici 2022-2023 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi Programında bir hafta önce okula başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı uyum eğitimleri çerçevesinde Şehit Burak Erten İlkokulunu ziyaret eden Müdür Ekici, okullarıyla tanışan öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Bahçede öğrenci ve velilerle sohbet eden Müdürü Ekici, “Sevgili öğrenci ve velilerimiz okulumuza hoş geldiniz. İlimizin en güzel okullarından bir tanesindesiniz. Okullarımızda öğrencilerimiz güvende ve evlerindeki huzurla eğitimlerine devam etmeleri için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Öğrencilerimiz ilk eğitim yuvası olan ilkokul hayatlarına başlıyorlar. Akademik başarı ve yetenek alanlarında öğretmenlerimiz öğrencilerimizi yönlendirerek bir üst öğretime hazırlayacaklar. Bizler yaz tatili sürecinde okullarımızın alt yapısı için çalışmalar yaptık. Okulların açıldığı gün eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizi güzel bir şekilde karşılamak istedik. Anaokulu öğrencisi ve birinci sınıf öğrencisi olarak ilimizde yaklaşık 26 bin öğrencimiz uyum eğitimine başladı” dedi.

“190 bin öğrencimiz ile 17 bin öğretmenimiz eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak”

Müdür Ekici, “Velilerimiz siz olmadan biz olmayız. Denizli eğitimi siz değerli velilerimiz, idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle bir bütündür. İletişimimiz ne kadar güçlü olursa eğitim niteliğimiz ve başarımız da o kadar güçlü olur. Uyum haftasının sonrası 12 Eylül’de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ders zili çalacak. İlimizde yaklaşık 190 bin öğrencimiz ile 17 bin öğretmenimiz eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının güzel ve başarılarla dolu olarak geçmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimizin eğitim hayatına adım attıkları günde olduğu gibi hayatlarının tüm aşamalarında ve önemli günlerinde de yanında olacağınız günler diliyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çocuk-aile-öğretmen iş birliği hayata geçirildi

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasının ardından sınıfları ziyaret etti. İlkokul sıralarına oturan çiçeği burnunda birinci sınıf öğrencileri ile sohbet ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, velilere yönelik seminerler ile başlatıldı. Bu yıl ilk defa 5-9 Eylül’deki uyum sürecinde “Çocuk-aile-öğretmen” iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ortaokul ve liseye adım atacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise 2022-2023 eğitim öğretim döneminin açılacağı 12 Eylül’de uygulanmaya başlayacak. Bu çerçevede, ortaokulların 5’inci ve liselerin 9’uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları 16 Eylül’e kadar sürecek.