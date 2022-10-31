Denizli’de 22 branşta 74 etkinliğe yaklaşık 3 bin sporcu katıldı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Haftası spor faaliyetleri merkez ve ilçelerde tamamlandı.

Cumhuriyet’in 99. Yaşı hafta boyunca Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçeleri dahil tüm ilçelerde yapılan sportif ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Gençlik Merkezleri ve GSB Denizli Yurtlarında da yapılan faaliyetlerle Cumhuriyet coşkusu tüm Denizli’de sokaklara taştı. 29 Ekim sabahı Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan ve kortej yürüyüşü ile devam eden Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında spor salonları doldu taştı. Denizli’nin her köşesinde farklı bir sportif faaliyet yapılarak Cumhuriyet Bayramı taçlandırıldı.

Cumhuriyet Haftası boyunca merkez ve ilçelerde toplamda 22 branşta yapılan 74 etkinliğe yaklaşık olarak 3 bin sporcu katıldı. Futbol, basketbol, dağcılık, masa tenisi, taekwondo, karate, floor curling, dart, okçuluk, güreş, satranç gibi bir çok branşta düzenlenen turnuvalara 3 binin üzerinde sporcu katıldı.

‘‘Bayram coşkusunu sportif faaliyetlerle taçlandırdık’’

Hafta boyunca yapılan etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı’nın Denizli’ye yakışır bir biçimde kutlandığını ifade eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 99. Yılını kutladığımız Cumhuriyetimize yakışır kültürel ve sportif etkinliklerle bayram coşkusunu sportif faaliyetlerle taçlandırdıklarını belirtti. Her yıl daha iyisini yapmak için çalışacaklarını sözlerine ekleyen İlman, Cumhuriyet Haftasında yapılan etkinliklerine katılan sporcu ve aileleri basta olmak üzere antrenörlere, hakemlere ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.