Denizli’de 2021 yılının ilk üç ayında yapıların yüzölçümü 863 bin 811 metrekare

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de yapıların yüzölçümü 863 bin 811 metrekare oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ocak ile Mart dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de 2021 yılı Ocak ile Mart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 863 bin 811 metrekare olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 1 milyar 762 milyon 722 bin 765 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 67, daire sayısı ise 3 bin 764 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 463 bin 567 metrekare, konut dışı kullanım alanı 225 bin 152 metrekare, ortak kullanım alanı 175 bin 92 metrekare olduğu açıklandı

Denizli’de yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 432 bin 544 metrekare oldu

2021 yılı Ocak ile Mart döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 432 bin 544 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 882 milyon 340 bin 929 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 531, daire sayısı 2 bin 318 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 275 bin 736 metrekare, konut dışı kullanım alanı 68 bin 164 metrekare, ortak kullanım alanı 88 bin 644 metrekare oldu.