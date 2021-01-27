Denizli’de 2020 yılında güneş tarlalarından rekor elektrik enerjisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin hayata geçirdiği güneş tarlaları 2020 yılında 2,7 milyon kWh elektrik enerjisi üreterek Denizli ve ülke ekonomisine büyük kazanç sağladı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Yerli ve milli enerjide devrim niteliğinde yatırımlar yapıyoruz. Güneş enerjisi santralimizle milli ve yerli enerjimizi kullanarak ülkemizin değer kazanmasına vesile oluyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla 2017 yılında güneş tarlaları kurmaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Akköy Güneş Santrali (GES) ile 2020 yılında rekor elektrik enerjisi üretti. Milli ve yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji verimliliğinin sağlanması kapsamında yatırımlar yapmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesinin GES1, GES2 ve GES3 olmak üzere 3 etapta hayata geçirdiği güneş tarlaları kuruluşundan bu yana 5,7 milyon kWh elektrik enerjisi üretti. Geçen yıl ise 2,7 milyon kWh elektrik enerjisi üreterek bir rekora imza atan Büyükşehir DESKİ, örnek yatırımıyla Denizli ve ülke ekonomisine büyük kazanç sağladı.

“Şehrimize her anlamda güzellikler katmaya devam ediyoruz”

Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son yıllarda Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği üzerine çok önemli hamleler yaptığını belirterek, yerel yönetimlerin de yerli ve milli enerji politikasına yönelik ciddi adımlar attığına dikkat çekti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji üretimi konusunda çok somut adımlar attığını, çöpten (metan gazından), çamurdan (biyogazdan) ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi ürettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke pozisyonundan, kendi enerjisini üreten, ürettiği enerjiyi katma değere dönüştüren bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yerli ve milli enerjide devrim niteliğinde yatırımlar yapıyoruz. Güneş enerjisi santralimizle milli ve yerli enerjimizi kullanarak ülkemizin değer kazanmasına vesile oluyoruz. Şehrimize her anlamda güzellikler katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DESKİ’nin güneş tarlası 2 MW’lik gücü yakaladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin Akköy Mahallesi’nde kurduğu güneş tarlalarının ilk etabı olan GES 1, 2017 yılında faaliyete geçti. Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin güneş tarlaları projesi toplam 39 bin metrekarelik alanda planlandı. Bu kapsamda projenin ikinci etabı GES2 ise 2018 yılında, GES3 de 2020 yılında tamamlandı. Toplam 8 bin 480 adet güneş paneline ulaşılan Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin güneş tarlası 2 MW’lik gücü yakaladı.