banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık turizmine ilgi artıyor
Sağlık turizmine ilgi artıyor
Esenler’de korkutan çatı yangını
Esenler’de korkutan çatı yangını
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü

Denizli’de 200 gram ekmek 4 TL oldu

Denizli’de, Fırıncılar Odası’ndan yapılan duyuruyla 200 gram ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 4 TL oldu.

DENİZLİ 30.06.2022, 14:46
Denizli’de 200 gram ekmek 4 TL oldu

Denizli’de, Fırıncılar Odası’ndan yapılan duyuruyla 200 gram ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 4 TL oldu.

Denizli’de geçtiğimiz Mart ayında 210 gram ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin duyuru yapan Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, aradan geçen 3 ay sonra maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek ekmeğin gramajının 200 gram olacağı, fiyatının ise 3 liradan 4 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Zamlı fiyatın bugün itibariyle uygulamaya geçtiğini açıklayan Karadaban, zam taleplerinin Bakanlıkça kabul görüldüğünü belirti.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu