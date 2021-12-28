banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Denizli’de 2 mahallede üstyapı çalışmaları başladı

Pamukkale Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde üstyapı atağına tüm hızıyla devam ederken, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki üstyapı çalışmaları başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “2021 yılında başlattığımız üstyapı atağının en büyük etabına başladık. İlçemize yakışır sokaklarımıza kavuşmaya çok az kaldı” dedi.

DENİZLİ 28.12.2021, 17:08
Denizli’de 2 mahallede üstyapı çalışmaları başladı

Pamukkale Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde üstyapı atağına tüm hızıyla devam ederken, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki üstyapı çalışmaları başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “2021 yılında başlattığımız üstyapı atağının en büyük etabına başladık. İlçemize yakışır sokaklarımıza kavuşmaya çok az kaldı” dedi.

Pamukkale Belediyesi, üstyapı atağında büyük bir ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde üstyapı atağına başlayan Pamukkale Belediyesi, Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka mahallelerinin ardından Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde de üstyapı çalışmalarına başladı.

“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2021 yılı içerisinde 6 mahallede başlattıkları üstyapı atağıyla ilgili olarak, “Bu mahallelerimizde yapılacak toplam üstyapı çalışması 130 kilometreyi bulacak. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için üstyapı çalışmalarını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tamamlayıp, tüm sokaklarımızı pırıl pırıl hale getirmek istiyoruz. Bunun için kıymetli halkımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum” dedi. Belediye Başkanı Avni Örki, Kasım ayında Denizli tarihinin en büyük yol ihalelerinden birine imza attıklarını ifade ederek, Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerini kapsayan ihalenin ardından iki mahallede de üstyapı çalışmalarını hızla başlattıklarını belirtti. Bu iki büyük mahallede 306 sokakta toplam 420 bin metrekarelik bir alanda üstyapı çalışmaları gerçekleştirileceklerini ifade eden Başkan Örki, “Her güzelliğe giderken mutlaka sancılı günler oluyor. Üstyapı çalışmalarımız esnasında mahalle sakinlerimizin en az sıkıntıyı yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Pamukkale’mizin her bir sokağını tozdan çamurdan kurtarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Güzel günleri göreceğimizden hiç şüphemiz yok”

Pamukkale Belediyesinin üstyapı atağının son etabına dâhil olan mahallelerden Dokuzkavaklar Mahallesi Muhtarı İlyas Yolcu, 2020 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Pandemiye rağmen iyi bir çalışma oldu. Bu yıl da Pamukkale Belediyesi üstyapı çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları biter bitmez üstyapı çalışmalarının başlamasından mahalle sakinleri de çok memnun. İnşallah planlanan program dahilinde yapılıp bittiğinde biz de şehrimizin merkezindeki güzellikleri mahallemizde de bulmuş olacağız. Belediye başkanımız Avni Örki’den, sahada çalışan ekiplere kadar herkese teşekkür ederim. İnşallah kazasız belasız sorunlarımız bitmiş olur. Avni Örki başkanım ve Osman Zolan başkanım en başta bize söylemişti: ‘uzun ve sancılı bir süreç olacak ama biz bunu yapacağız’ diye. Şimdi son aşamaya geldik diyebiliriz. Güzel günleri göreceğimizden hiç şüphemiz yok. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Tarihi bir hizmettir”

Anafartalar Mahalle Muhtarı Ekrem Demir de, belediyelerin 24 saat hizmet esasıyla çalıştıklarını ve aldıkları hizmetlerden çok memnun olduklarını belirtti. “Anafartalar Mahallesi olarak aldığımız hizmetlere ben ve mahallelilerimiz biliyor” diyen Muhtar Demir, “Anafartalar’da okul ihtiyacımız vardı okul yapıldı, kapalı yüzme havuzu yapıldı, 3 camimizdeki eksikler giderildi. Bunlar hep belediyelerimizin yardımlarıyla yapıldı. Şuanda mahallemizdeki altyapı bitti, üstyapımız başladı hatta çoğu yerleri bitti. Aldığım bilgiye göre Haziran ayında üstyapı bitmiş olacak. Bu çalışmaların olduğu dönemde vatandaşlarımız biraz çile çekti. Ancak bu yapılan alt ve üstyapı hizmetleri tarihi bir hizmettir. Bu hizmetler zor hizmetlerdir halktan oy kaybı yaşatabilir ancak Osman Zolan ve Avni Örki başkanlarım koltuk sevdalısı olmadıklarını göstererek bu işi gerçekleştirdiler. Bundan dolayı ayrıca başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bunların dışında Anafartalar mahallemizde yeşil alanlarımız, oyun parklarımız dâhil bir mahalleye gereken tüm hizmetler yapıldı. 7-8 ay sonra Anafartalar mahallemiz örnek bir mahalle olacak. Zorlukları çeken mahallelimiz çektikleri zorlukların keyfini çıkarmaya başlamış olacaklar. Bu hizmetleri bizden esirgemeyen gece gündür çalışan belediyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8