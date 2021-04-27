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Denizli’de 2 mahallede su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

DENİZLİ 27.04.2021, 11:34
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Denizli’de 2 mahallede su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 28 Nisan 2021 Çarşamba günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacak. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini belirtti.
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