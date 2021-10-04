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Denizli’de 18,8 kilo esrar ele geçirildi
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çivril ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, yakalan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
DENİZLİ 04.10.2021, 11:07
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çivril ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, yakalan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çivril ilçesi Çıtak mahallesinde icra edilen operasyon sonucu 18 kilo 840 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsuru malzemeler muhafaza altına alınmış, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.