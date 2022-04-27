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Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can suyu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetişmesinde ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan amatör spor kulüplerine can suyu olmaya devam ediyor. Denizli’deki 179 amatör spor kulübüne 2 milyon liralık destek verdiklerini açıklayan Başkan Zolan, “Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz” dedi.

DENİZLİ 27.04.2022, 09:29
Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can suyu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetişmesinde ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan amatör spor kulüplerine can suyu olmaya devam ediyor. Denizli’deki 179 amatör spor kulübüne 2 milyon liralık destek verdiklerini açıklayan Başkan Zolan, “Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan amatör spor kulüplerini desteklemeyi bu yıl da sürdürdü. 2019-2020 sezonunda liglere katılarak faaliyet gösteren ve yeni kurulan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) bağlı 179 amatör spor kulübü için 2 milyon TL’lik maddi destek programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı.

Spor camiasından Başkan Zolan’a teşekkür

ASKF Başkanı Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan desteğin birçok kulübe can suyu olacağını belirterek, "Yardımların yapılmasında geniş bir öngörüsü ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a tüm kulüp başkanlarım ve yöneticilerim adına minnet, şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlman ise “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, yerel yönetimlerimizle el ele vererek sanayi de marka kent olan Denizli’mizi sporda da marka kent olması için çalışacağız. Bu vesile ile bu organizasyonun gerçekleşmesinde öncü olan ve emeğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“20 branşta ücretsiz spor yapma imkanı sunuyoruz”

Bir ülkenin ilerlemesi ve gelişmesinin gençlere bağlı olduğunu belirten Başkan Zolan ise "Bir ülkede donanımlı ve yetenekli gençlik var ise o ülkenin geleceği sağlamdır. Biz gençlerimize eğitimden, spora her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için öncelik sağladık. Onları geleceğe hazırlamak, şehrimizi ve ülkemizi daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 20 branşta ücretsiz spor yapma imkanı sunuyoruz. İstiyoruz ki, her gencimiz spor yapsın. Spor sadece fiziki değil, ruhen ve fikren de gelişmektir. Spor bir disiplin ve kurallar bütünüdür. Bu da gençlerimizi geleceğe, hayata hazırlar" diye konuştu. Denizli genelinde toplam 179 spor kulübüne destek olduklarını, 100 kulübün futbol, 79’unun ise futbol dışında faaliyet gösteren kulüpler olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Bugüne kadar çok farklı branşlarda birçok spor kulübümüze destek olduk. Ancak kurumsal olarak ilk defa futbol dışındaki branşlarda faaliyet gösteren kulüplerimize de destek olacağız. Sporu çeşitlendirmemiz gerekiyor. Milli formayı giyen, Türkiye şampiyonu olan, Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen sporcularımız var" diye konuştu.

“Her geçen gün spor tesislerimizin sayısını artırıyoruz”

Konuşmasına Denizli’nin kadın futbol ligindeki şampiyon temsilcisi Horozkentspor ile TBMM tarafından düzenlenen turnuvada şampiyon olan Horozkentspor U13 Kız Futbol Takımı sporcularını tebrik ederek devam eden Başkan Zolan, "Denizli’de toprak sahada futbol maçları olurdu. Yazın toz içinde, kışın çamur içerisinde yer alan sporcular görünmezdi. Çok zor şartlar altında, sağlıksız bir ortamda gençlerimiz spor yapıyordu. Bugün birçok ilçemizde futbol karşılaşmalarının yapılabileceği standartlarda futbol sahalarına kavuştuk. Şehir merkezinde her geçen gün spor tesislerimizin sayısını artırıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize yönelik her türlü faaliyeti gerçekleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde de desteğimize devam ettik"

Pandemi döneminde sağlanan desteklere de değinen Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben teşekkürün en büyüğünü kulüp başkanlığı ve yöneticiliği yapan siz değerli hemşehrilerime, sporseverlere etmek istiyorum. Kendi imkânlarınızla gençlerimize sahip çıkıyor, fedakârlıklar yapıyorsunuz. Çocuğunuza, ailenize ayıracağınız zamanı gençlerimize ayırıyorsunuz. Sizlere bir nebze olsun destek olmak istedik. Pandemi döneminde de desteğimize devam ettik. Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz. Bir ülke ‘güçlüyüm’ diyebiliyorsa, donanımlı gençliği varsa güçlüdür, zengindir" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan, 179 amatör spor kulübüne toplam 2 milyon TL’lik çeklerini verdi.

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