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Denizli’de 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi

Geleceğin teminatı olan çocuklar ile açlığın, dengesiz beslenmenin ve israfın anlatıldığı Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklarımıza şapka, magnet gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

DENİZLİ 15.10.2021, 18:11
Denizli’de 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi

Geleceğin teminatı olan çocuklar ile açlığın, dengesiz beslenmenin ve israfın anlatıldığı Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklarımıza şapka, magnet gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 1979 yılında yaptığı 20. konferansında 147 üye ülkenin ortak kararı ile her yıl 16 Ekim tarihi Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyada giderek artan gıda sorunlarının boyutları ve önemi hakkında kamuoyunu aydınlatmak, herkesi yanlış beslenme, israf ve açlığa karşı mücadelede işbirliğine çağırma amacıyla kutlanan günde Denizli Tarım Orman İl Müdürlüğü, Raşit Özkardeş Ortaokulunda Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklarımıza şapka, magnet gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların arasında farkındalığı arttırabilmek amacıyla, stant açıldı. Bu stantlarda teknik personelleri tarafından Dünya Gıda Günü ile alakalı bilgilendirmeler yapıldı.

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