Denizli’de 131 okul yeni kütüphanesine kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığının “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında, Denizli genelindeki 131 okulda yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kütüphane demek hayat demektir” sloganıyla yurt genelinde yürüttüğü “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında, kütüphanesi olmayan okullar kütüphanelerine hızla kavuşuyor. Bu kapsamda Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu da, hayırsever desteği ile kütüphanesine kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu Kütüphanesinin açılış kurdelesini kütüphanenin yapımına katkı sağlayan hayırsever Savaş Tetik ve ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Herkese Eğitim Derneği Temsilcileri Derin Esenlik ve Yasemin Aksöyler, davetliler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle kesti.

Hayırseverlere destekleri için teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “İnsanlığın var olduğu zamandan bu yana bilime ve teknolojiye olan merak değerinden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Kütüphaneler; bilgiye ulaşma yolculuğunda kendimize arkadaş edindiğimiz kitapların evidir. Hem kültürel hem de dini mirasımızın bizlere öğrettiği gibi ‘Bir kütüphane açıldığında bir hapishane kapanır’ Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlığımız tarafından ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi başlatıldı. Bu proje kapsamında, çok kısa bir süre içerisinde, hali hazırda 694 okulumuzun çoğunda var olan kütüphanelerimize 131 okulumuz daha eklendi. Aralık ayının 2. haftası itibariyle Denizli’mizde kütüphanesiz tek okul bile kalmayacak. Bugün burada kurulan kütüphanemizin önemi ve değeri daha başka. Eğitime gönül vermiş, kitabın ve bilginin değerini bilen hayırseverimiz ilimize güzel bir kütüphane kazandırdı. Bilgiye ulaşırken; soran, sorgulayan, araştıran öğrencilerin yetiştirilebilmesi, teknolojik gelişmelere uyum sağlamış nesillerin ülkemizin geleceğinde söz sahibi olması kitaplarla olacaktır. Ortaya koyulan her proje her çaba öğrencilerimizin geleceği için” dedi.

Müdür Ekici konuşmasının ardından kütüphanenin yapımına katkı sağlayan hayırsever Savaş Tetik ve Herkese Eğitim Derneğine eğitime yaptıkları katkılardan dolayı plaket verdi.

Kütüphane açılış kurdelesinin kesilmesi ile öğrencilerimizin hizmetine açıldı. Müdür Ekici ile hayırsever Savaş Tetik ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek hayırlı uğurlu olmasını diledi.