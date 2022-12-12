Denizli’de 114 sporcu kupayı kaldırmak için kıyasyısa mücadele etti

Denizli’de 10-12 Aralık tarihlerinde yapılan Hentbol Gençler Kulüp İl Birinciliği müsabakaları Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Hafta sonu Denizli’de spor faaliyetleri hız kesmeden devam etti. Şehrin her köşesinde farklı branşlarda sportif faaliyetler düzenlendi. Hasan Güngör Spor Salonu da Hentbol Gençler Kulüpler İl Birinciliği müsabakalarına sahne oldu. Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde 10 takım 114 sporcu takımına şampiyonluk kazandırmak için ter döktü.

Şampiyonlar kupalarını aldı

Parkede iki gün süren şampiyonluk mücadeleleri sonunda oluşan puan durumuna göre Kadınlarda Nirvana Spor, Erkeklerde ise Kızılcabölük Spor şampiyon oldu. Nirvana Spor Erkekler kategorisinde ikinci Yeşilköy Spor üçüncü oldu. Kızlarda Bereketli Spor ikinci, Yeşilköy Spor üçüncü olarak tamamladı.