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Denizli’de 11 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli’de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 sokak satıcısı yakalandı. Yapılan operasyonlarda 390 kök kenevir ele geçirildi.

DENİZLİ 23.08.2021, 16:19
Denizli’de 11 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli’de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 sokak satıcısı yakalandı. Yapılan operasyonlarda 390 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 390 kök kenevir ve çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

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