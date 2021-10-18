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Denizli’de 11 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

DENİZLİ 18.10.2021, 16:31
Denizli’de 11 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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