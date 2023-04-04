Denizli’de 10 bin öğrenci arasında yetenekli sporcular aranıyor

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinde, 2023 yılı çalışmaları aralıksız sürüyor. Taramalarda Denizli’de ilkokul üçüncü sınıfta okuyan 10 bin öğrencinin yetenekleri bilimsel ve sportif testlerle ölçülüyor.

Türk Sporu için en büyük alt yapı projesi olarak görülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programında çalışmalar spor merkezlerinde devam ediyor. Öğrencilerin boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 metre sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test ediliyor.

Elde edilen sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı veri tabanına kaydedilirken yetenekli olduğu tespit edilen öğrenciler ikinci aşama olan eğitim aşamasına geçecek. Yetenekli olduğu tespit edilen öğrenciler yatkın olduğu spor branşlarına yönlendirilecek.

ilkokul üçüncü sınıfta okuyan 10 bin öğrencinin taramadan geçirilmesinin planlandığı projenin ilk etap çalışmalarının Merkezefendi ayağında son günlere girildi. Proje Koordinatörü Enver Tarhan koordinesinde uzman antrenörlerin katılımıyla yapılan testlerde 15 günde 2 bin 716 öğrenci taramadan geçti. Merkezefendi’deki çalışmaların hemen ardından Pamukkale ilçesi sınırlarındaki öğrenciler için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda önümüzdeki günlerde taramalar yapılacak. İl merkezinin ardından 13 Haziran tarihine kadar devam edecek çalışmalar tüm ilçelerde devam edecek.

İlk olarak 2017-2018 eğitim öğretim döneminde başlayan sportif yetenek taraması çalışmalarında bugüne kadar Denizli’de 30 bin 518 öğrenci taramalardan geçtiği, yetenekli olduğu tespit edilen bin 34 öğrencinin ile hali hazırda branş çalışmalarının sürdürüldüğü, 463 öğrencinin ise takibe alınarak branşlara yönlendirildiği bildirildi.