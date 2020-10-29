Denizli’de 1 mahalle daha karantinaya alındı
DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLYAYLA MAHALLESİ, KORANA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN VE TEMASLI KİŞİ SAYISININ ARTMASI NEDENİYLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi, korana virüs testi pozitif çıkan ve temaslı kişi sayısının artması nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.
Çameli Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili olarak yapılan açıklamada; “İlçemiz Yeşilyayla Mahallesi pozitif ve temaslı vatandaş sayısının artması nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren 14 gün karantinaya alınmıştır. Gıda ve diğer tüm ihtiyaçlar için 0545 680 54 14 aramanız halinde siparişleriniz Kaymakamlık Vefa Destek Grubu tarafından evinize bırakılarak temin edilecektir. Tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de vaka sayıları artmakta olduğundan; Çamelili hemşehrilerimizin başta hane ziyaretleri ve taziyelere katılmaması, misafir kabul etmemesi, zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmaması, maske-mesafe-temizlik kurallarına daha da özen göstermesi önemle rica olunur” denildi.
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