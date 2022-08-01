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Denizli’de 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı
Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 52’si maddi hasarlı, 58’i yaralanmalı ve 1 tanesi ölümlü olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.
DENİZLİ 01.08.2022, 15:44
Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 52’si maddi hasarlı, 58’i yaralanmalı ve 1 tanesi ölümlü olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.
Denizli’de trafik ekipleri tarafından 25 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 19 bin 361 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 472’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 111 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 58’i yaralanmalı, 52’si maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi.