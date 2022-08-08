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Denizli’de 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 73’ü maddi hasarlı, 63’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 136 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

DENİZLİ 08.08.2022, 15:17
Denizli’de 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 73’ü maddi hasarlı, 63’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 136 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 1 ile 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 18 bin 993 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 718’i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 136 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 73’ü yaralanmalı, 63’ü maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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