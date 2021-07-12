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Denizli’de 1 haftada 171 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79’u maddi hasarlı, 92’si yaralanmalı olmak üzere toplam 171 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ 12.07.2021, 17:51
Denizli’de 1 haftada 171 trafik kazası meydana geldi
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Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79’u maddi hasarlı, 92’si yaralanmalı olmak üzere toplam 171 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 05 ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 030 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 363 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 171 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 92’sinin yaralanmalı, 79’unun maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
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