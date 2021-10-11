banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı

Denizli’de 1 haftada 159 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 83’ü maddi hasarlı, 75’i yaralanmalı ve 1’i ölümlü olmak üzere toplam 159 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ 11.10.2021, 16:58
Denizli’de 1 haftada 159 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 83’ü maddi hasarlı, 75’i yaralanmalı ve 1’i ölümlü olmak üzere toplam 159 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 4 ile 10 Ekim 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 25 bin 130 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 8 bin 189 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 159 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 75’inin yaralanmalı, 83’ünün maddi hasarlı ve 1’inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 259 okul servisi denetlenirken, 9 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1