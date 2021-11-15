Denizli’de 1 haftada 137 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72’si maddi hasarlı, 65’si yaralanmalı olmak üzere toplam 137 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 8 ile 14 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 623 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 526 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 137 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 65’i yaralanmalı, 72’sinin maddi hasarlı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 152okul servisi denetlenirken, 3 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.