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Denizli’de 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 71’i maddi hasarlı, 62’si yaralanmalı olmak üzere toplam 133 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ 13.09.2021, 16:26
Denizli’de 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 71’i maddi hasarlı, 62’si yaralanmalı olmak üzere toplam 133 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 06 ile 12 Eylül 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 746 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 014 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 133 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 62’sinin yaralanmalı, 71’inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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