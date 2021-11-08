Denizli’de 1 haftada 131 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 82’si maddi hasarlı, 47’si yaralanmalı ve 2’si ölümlü olmak üzere toplam 131 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 01 ile 07 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 343 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 6 bin 047 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 131 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 47’si yaralanmalı, 82’sinin maddi hasarlı ve 2’sinin ölümlü olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 249 okul servisi denetlenirken, 3 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.