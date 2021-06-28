Denizli’de 1 haftada 116 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 69’u maddi hasarlı, 47’si yaralanmalı olmak üzere toplam 116 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 21 ile 27 Haziran 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 418 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 464 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 116 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 47’sinin yaralanmalı, 69’unun maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.