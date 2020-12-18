Denizli yenidoğan ambulansına kavuştu

Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne yeni doğan bebeklerin nakillerini sağlamak amacıyla yenidoğan ambulansı tahsis edildi.

Yenidoğan ambulansı ile hasta ve bakıma muhtaç yenidoğan bebeklerin bakım, tedavi ve izlemleri için uygun bir merkeze nakilleri sırasında yoğun bakım şartlarına uygun şekilde taşınması sağlanacak. Ambulansta yenidoğanların taşınmasında hayati öneme sahip mekanik ventilatör ve oksijen sistemleri içiren kuvöz ve yoğun bakımda ihtiyaç duyulan diğer tıbbi ekipmanlar bulunuyor. Yenidoğan ambulansında, Yenidoğan Canlandırma Programı ve İleri Yaşam Desteği eğitimi almış personeller görev yapacak. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk yenidoğan ambulansın yeni doğan bebeklerin transferinde kullanılacağını, yeni doğanların özel eğitim almış personellerle birlikte daha sağlıklı koşullarda naklinin yapılabileceğini söyledi. Denizli’nin 104’üncü 112 ambulansı olduğunu ifade eden Öztürk; “ Hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin görevi vatandaşların 112 acil çağrı merkezini araması halinde, hastaya en kısa sürede ulaşarak, tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktadır. İlimizde 35 acil sağlık istasyonunda 480 yetişmiş personel ile birlikte, 1 adet kar paletli ambulans, 1 adet 4 yaralı taşıma kapasitesi olan ambulans, 1 adet yoğun bakım ve obez ambulansı, 2 adet motosikletli acil müdahale ekibi ve yeni eklenen 1 adet yenidoğan ambulansı olmak üzere toplamda 104 Adet 112 ambulansı bulunmaktadır. İlimize tahsis edilen yenidoğan ambulansla birlikte yenidoğan bebeklerin il içi ve il dışı sevklerinde daha kaliteli sağlık hizmet sunacağız” dedi.