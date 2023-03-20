Denizli yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Denizli’de etkili olan yağışlı sistemin bugünden itibaren bölgeyi terk edeceği ve Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak) etkili olan yağışlı sistemin bugünden itibaren bölgemizi terk edeceği, 22 Mart 2023 Çarşamba gününden itibaren bölgemizin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması ve yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nün yayınlayacağı tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.