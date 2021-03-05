Denizli Valisi, kontrollü normalleşme denetimlerine çıktı

Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kontrollü normalleşme süreci ile birlikte denetimlere çıkan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kontrollü normalleşme sürecine istinaden uygulanan, yeni tip korona virüs tedbirleriyle ilgili Dinamik Denetim Modeli ile ülke genelinde başlatılan denetim, Vali Ali Fuat Atik öncülüğünde Denizli’de de gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren Denizli’de vatandaşın yoğun olarak bulunduğu Bayramyeri meydanında gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetimine, Vali Ali Fuat Atik, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Denetimler kapsamında esnaf ve vatandaşlar salgın riskine karşı uyarılarak maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Vali Atik, 1 Marttan sonra korona virüs vaka sayılarının düşmesi ve bu bağlamda iller kapsamındaki normalleşmenin ardından rehavete kapılmadan, kurallara uyarak tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğini belirterek Denizli’de de vatandaşlarımızın bilinçli olduğunu, bu virüsü en kısa zamanda yeneceğimizi belirtti.