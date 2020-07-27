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Denizli Valisi Atik, kurban bağışında bulundu
DENİZLİ VALİSİ ALİ FUAT ATİK KENDİSİ VE EŞİ ADINA TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA KURBAN BAĞIŞINDA BULUNDU.
DENİZLİ 27.07.2020, 17:28
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Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kendisi ve eşi adına Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Vali Atik, kendisi ve eşi adına kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Denizli Şubesine verdi. İl Müftüsü Mehmet Aşık’tan Türkiye Diyanet Vakfı 2020 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu hakkında bilgi alan Vali Atik, sürdürülen organizasyona destek olmak amacıyla kurban bağışında bulundu.
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