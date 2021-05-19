Denizli Valisi Ali Fuat Atikş’ten 19 Mayıs kutlama mesajı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Atik; “Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Atik yayımladığı mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere hitap ederek söylediği sözü belirterek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Vali Atik; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran ve zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletimizin yeniden varoluş mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs, tarih boyunca hep yükseklerde tuttuğumuz bağımsızlık sevdamızın bir yansıması olarak içinde bulunduğu şartlar karşısında istiklal mücadelesini fiilen başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yolunda ilk kıvılcımı yakmak amacıyla yola çıkarken; milletin, vatan sevgisinden ve hür yaşama kararlılığından güç almıştır. Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiş ve ‘Gençler; cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.’ diyerek bu güveni açıkça ifade etmiştir” dedi.

“Gençlerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum”

Vali Atik; “Sevgili gençler, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu mukaddes vatanın geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Türkiye’nin uygarlık yolunda durmadan ilerleyebilmesinin en büyük güvencesi sizlersiniz. Bu bilinçle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak ülkemizi daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağınıza inanıyor, sizlere güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” diye konuştu.