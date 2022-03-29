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Denizli, Uluslararası Kazı Sempozyumuna ev sahipliği yapacak

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Türkiye’nin ilk Arkeoloji Enstitüsüne sahip Üniversitesi olan PAÜ, yürüttüğü kazılarla sempozyuma katkı sağlayacak.

DENİZLİ 29.03.2022, 13:06
Denizli, Uluslararası Kazı Sempozyumuna ev sahipliği yapacak

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Türkiye’nin ilk Arkeoloji Enstitüsüne sahip Üniversitesi olan PAÜ, yürüttüğü kazılarla sempozyuma katkı sağlayacak.

Arkeoloji, sanat tarihi bölümleri tarafından gerçekleştirilen kazı ve araştırmaları ile antropolojik ve arkeometrik analizlerin yapılması yönüyle, bu alanda dünyanın en önemli etkinliklerinin başında gelen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun 42’incisi Denizli ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleşecek. Korona virüs nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen sempozyumda doğal güzellikleri PAÜ uzmanları tarafından tanıtılacak.

Başkan Zolan: “Denizli’mizin değerlerini tüm dünyaya tanıtacağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin önemli bir organizasyona daha imza atmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Antik medeniyetten Selçuklu’ya, Cumhuriyet döneminden günümüze, binlerce yıldır insanlığın yaşamaktan huzur ve mutluluk bulduğu Denizli’mizde gerçekleşecek sempozyum ile birbirinden kıymetli misafirlerimizi şehrimizde ağırlayacağız” dedi. Altyapısı, üst yapısı, temiz havası, yeşil alanları, spor alanları, kültür, sanat ve gençlik merkezleriyle imrenilen bir kent olan Denizli’nin bugün Dünya kentleriyle yarıştığını belirten Başkan Zolan, “Türkiye’de ilk kez 2008 yılından itibaren belediyemizin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek verdiği Laodikya ile birlikte 19 antik kente sahibiz. Allah’ımın bir lütfu bu bereketli ve zengin topraklarda kültür mirası oldukça zengin bir şehiriz. Bunun bilinciyle geçmişimize sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz. Bu güzel etkinlik ile de bu değerlerimizi bir kez daha tüm dünyaya tanıtma ve anlatma imkânı bulacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın Denizli’mize ve ülkemize şimdiden hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Kutluhan: “İlimizde 2 bin civarında bilim insanı sirkülasyonu olacak.”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: “Sempozyum boyunca 5 gün boyunca 5 ayrı salonda ülkemizde yerli bilim insanları ve dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı bilim insanları tarafından yapılan arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları, arkeolojik yüzey araştırmaları ile antropolojik ve arkeometrik analizlerde elde edilen sonuçlar tüm bilim dünyasıyla paylaşılacak. İlimizde 2 bin civarında bilim insanı sirkülasyonu olacak. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü ise yerli ve yabancı bilim insanlarına ilimizin arkeolojik zenginlikleri ve doğal güzellikleri gezdirilerek tanıtımları Üniversitemiz uzmanları tarafından yapılacak. Bu büyük kültürel etkinliğe ilimizin ev sahipliği yapıyor olması ve Pamukkale Üniversitesi’nin de yürüttüğü kazı çalışmaları ile sempozyuma sunacağı katkılardan dolayı büyük mutluluk içindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek bu sempozyumun ilimize, Üniversitemize ve Ülkemize şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pamukkale Üniversitesi’nin Türkiye’de kurulan ilk Arkeoloji Enstitüsü’ne sahip olduğunun altını çizen Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, PAÜ’nün 20 yıldan bu yana Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümlerinde önemli kazı ve araştırmalar sürdürülmekte olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şimşek: “Bunlar içinde özellikle Üniversitemizin bulunduğu Denizli İlimizde Laodikeia, Tripolis ve Tabae (Kale-i Tavas) kazıları yılın 12 ayı üzerinden kesintisiz sürdürülmekte olup bunun yanında Attouda (Sarayköy-Hisar) ve Kolossai (Honaz) yüzey araştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz bilim insanları tarafından Stratonikeia ve Lagina (Muğla-Yatağan), Sillyon (Antalya-Serik) ve Olympos (Antalya-Kemer) arkeolojik kazıları ve restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdürülmesinde Üniversitemiz Ülkemizin arkeolojik zenginliklerinin ortaya çıkartılması, ayağa kaldırılması, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve dünyaya tanıtılması yönüyle önemli bilim ve toplum katkısı vermektedir” şeklinde konuştu.

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