Denizli U18 Atletizm Finallerine ev sahipliği yapacak
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN SPOR TOTO U18 KULÜPLER LİGİ FİNAL YARIŞMALARI DENİZLİ’DE YAPILACAK. 11-12 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILACAK YARIŞMALAR İKİ GÜN SÜRECEK.
Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Spor Toto U18 Kulüpler Ligi Final yarışmaları Denizli’de yapılacak. 11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak yarışmalar iki gün sürecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun 2020 sezonunda yaz döneminin ilk lig yarışması olan Spor Toto U18 Kulüpler Ligi Final yarışmaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Albayrak Atletizm sahasında yapılacak yarışmalara toplam 24 takım katılacak. Müsabakalar Erkekler çekiç atma ile başlıyor.
Covid-19 pandemisi nedeniyle bu sezon tek etaplı olarak gerçekleştirilecek Spor Toto U18 Atletizm Ligi, Denizli’de 11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek müsabakalarda erkeklerde 14, kadınlarda 10 takım şampiyonluk mücadelesi yapacak.
Yarışmalar, 11 Ağustos Salı günü 16:00-21:00 arasında, Çarşamba günü ise 15:30-20:30 arasında yapılacak ve Youtube’da TAFTV üzerinden izleyicilere aktarılacak.
Ligde yarışacak olan takımlar şöyle:
U18 Erkekler Ligi:
Ankara Yeni Mamak Gençlik, Bursa Nilüfer Belediye, Osmangazi Belediye, Denizli Aka Spor, Eskişehir Odunpazarı, Gaziantep Gençlik, İstanbul BBSK, Fenerbahçe, Kayseri Gençlik, Konya BŞB, Sakarya BŞB, Şırnak İdil Omelkaspor, Tokat Anadolu Gençlik, Trabzon Karayolları
U18 Kadınlar Ligi: Bursa BŞB, Eskişehir Odunpazarı, Gaziantep Gençlik, Beşiktaş JK, Fenerbahçe, Kayseri Maraton Gençlik, Mardin Atletizm, Sakarya Atletizm, Tokat Anadolu Gençlik, Trabzon Karayolları
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|34
|56
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|34
|53
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|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
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|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
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|35
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|34
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|18. Ankaragücü
|34
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|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
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|66
|2. Erzurumspor
|34
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|3. Adana Demirspor
|34
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|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
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|38
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|7. Wolverhampton
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|56
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|38
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|38
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|11. Southampton
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|14. Crystal Palace
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|43
|15. Brighton
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|41
|16. West Ham
|38
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|38
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|16. Deportivo Alaves
|38
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|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
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