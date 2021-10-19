Denizli, TURKOVAC aşısı Faz-3 çalışmaları için 41 merkezden birisi oldu

TURKOVAC aşısı Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 41 merkezden biri de Denizli oldu. Aşının uygulanacağı Denizli Devlet Hastanesi’nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, 47 yaşındaki polis memuru Bilal Ceylan, gönüllü olarak kentte TURKOVAC aşısını yaptıran ilk kişi oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen KOVID-19 aşısı TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Denizli’de gönüllülere yönelik aşılama başladı. Bu kapsamda Polis memuru Bilal Ceylan’a Denizli Devlet Hastanesi’nde gerekli işlemlerin yapılmasının ardından TURKOVAC aşısı uygulandı. Aşı sonrasını duygularını paylaşan Ceylan; “Ülkemizde yürütülen TURKOVAC Faz-3 çalışmasında isteyerek gönüllü oldum. Bugün de aşımı yaptırdım. Yerli aşımız inşallah vatana millete hayırlı olur” dedi. Denizli Devlet Hastanesi TURKOVAC aşı çalışmaları sorumlu hekimi Uz.Dr. Emin Egemen Tekin de Denizli Devlet Hastanesi’nde bugün itibariyle TURKOVAC aşılarını uygulamaya başladıklarını söyleyerek; “ Bakanlığımızın belirlediği kriterleri yerine getiren gönüllülerimizi TURKOVAC aşısı olmaya davet ediyorum” dedi.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Gerek korona virüsle mücadelede, gerek aşılama oranlarında dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz. Şimdi de yerli aşımız olan TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları için Denizli Devlet Hastanesi’nde gönüllü olan vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarını yürüteceğiz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası Denizlili hemşerilerimizi e-Nabız üzerinden randevu alarak yerli ve milli aşımıza destek olmaya bekliyoruz. Gönüllü olan vatandaşlarımız Bakanlığımızın belirlediği sürelerde takipleri yapılarak kendilerinden belirli aralıklarla antikor düzeyleri bakılacak. Faz-3 çalışmasının tamamlanmasıyla koro navirüs ile mücadelemize inşallah yerli aşımızla devam edeceğiz” dedi.