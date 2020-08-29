Denizli Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 98’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE KENTİN DÖRT BİR TARAFI VE HİZMET BİNALARINI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATTI.
Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde kentin dört bir tarafı ve hizmet binalarını Türk bayraklarıyla donattı. Denizli kent merkezi kırmızı beyaza büründü.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, her milli bayram öncesi olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde de kentin dört bir tarafını Türk Bayrağı ile donatarak süsledi. Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen kent merkezi ve hizmet binaları kentte bayram coşkusu ve heyecanı yaşatıyor. Bu coşku kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatı ile başta Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ve kent merkezindeki önemli arterlerde bayraklar ile süsleniyor. Ekipler önemli bulvar ve caddeleri bayraklarla süsledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi dolayısıyla kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini ifade ederek, tüm hemşehrilerini de evlerini bayraklarla süslemeye davet etti.
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